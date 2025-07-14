Сильно похудевшая жена Цекало выложила свежую фотографию

Откровенная фотография жены Цекало привела россиян в ужас
Александр Цекало с женой. Фото: соцсети
Люди не стесняются в выражениях, обсуждая кадр

На просторах интернет-пространства пользователи активно обсуждают новую фотографию Дарины Эрвин, супруги шоумена Александра Цекало. Эффектная брюнетка регулярно делится снимками своей фигуры, но очередное фото, сделанное во время прогулки с собакой, сильно удивило публику. На изображении звезда выглядит слишком худой, что вызвало бурные эмоции у комментаторов.

Многие подписчики выразили обеспокоенность ее внешним видом. В комментариях к посту пользователи писали, что фигура артистки кажется ужасающе тощей: одни отмечали выступающие ребра, другие называли ее внешний вид пугающим. Некоторые советовали девушке пересмотреть отношение к своей внешности: по мнению комментаторов, худоба в таком виде уже выходит за рамки красоты.

Фото: соцсети

"Это уже перебор. Ребра торчат, выглядит пугающе", "Зачем так пугать людей?", "Сначала уши торчат, потом ребра. Что дальше?" – не стесняются в выражениях люди.

Красотка является женой акулы отечественного шоу-бизнеса с 2019 года. Между супругами большая разница в возрасте – 30 лет, но это не мешает крепкому браку.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела фотография вечно молодой телеведущей Екатерины Андреевой. Знаменитость выглядит великолепно.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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