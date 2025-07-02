На Украине Гогунского заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Звезду хотят надолго лишить свободы

Российский актер Виталий Гогунский, получивший известность благодаря роли Кузи в популярном в свое время телепроекте "Универ", был заочно осужден украинским судом.

Сообщается, что еще 5 марта Винницкий городской суд признал звезду виновным сразу по нескольким статьям и назначил ему 12 лет лишения свободы. Однако информация об этом всплыла только сейчас.

Дело касалось его публичной поддержки российской спецоперации и участия в концертах перед военными. Кроме того, в решении суда указано, что его имущество, находящееся на украинских землях, подлежит конфискации.

Незалежные спецслужбисты обвинили актера в призывах к изменению границ страны, коллаборационизме и военной пропаганде. Сообщение о возбуждении дела против актера появилось еще в июне 2024 года, но суд вынес приговор только спустя девять месяцев.

Это далеко не первый заочный приговор гражданину России со стороны украинских властей, на практике никаких последствий такие судебные решения не имеют.

Ранее актер оказался в центре скандала из-за своих слов о женщинах – он заявил, что дамам "нельзя быть в плохом настроении" рядом с мужчиной, и предложил "отправлять всех в сад". Такая позиция ожидаемо вызвала волну критики в интернет-пространстве.