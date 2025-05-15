Гогунский заявил, что женщина не имеет права быть в плохом настроении при нем

Гогунский отправил "в сад" всех россиянок с плохим настроением
Виталий Гогунский. Кадр: соцсети
Артист грубо высказался о представительницах прекрасной половины человечества

Актер Виталий Гогунский, прославившийся благодаря роли Кузи в "Универе", оказался в центре общественной критики после откровенного интервью, в котором поделился личными взглядами на женщин и отношения. Его высказывания вызвали бурную реакцию в соцсетях, особенно со стороны женской аудитории.

Знаменитость заявил, что не приемлет, когда представительница прекрасного пола рядом с мужчиной позволяет себе плохое настроение. Он подчеркнул, что в его представлении подобное поведение недопустимо, и добавил, что женщина, которая не излучает позитив, просто не может быть рядом с ним. Таких дам он отправил "в сад".

Актер также признался, что в его личной жизни нет места обидам, драмам и жалобам. Он уверен: если партнерша не способна создавать вокруг себя светлую атмосферу, то эти отношения ему не нужны. Об этом рассказывает женский журнал "Клео.ру".

Помимо этого, артист высказался в защиту женщин, ищущих состоятельного спутника. По его мнению, это не проявление корысти, а природный инстинкт. Он отметил, что заводить детей с человеком, способным обеспечить стабильность – это осознанное и разумное поведение.

В соцсетях многие не оценили подобные рассуждения. Пользователи раскритиковали звезду за узкое мышление и упрекнули в высокомерии. Некоторые напомнили о его непростых отношениях с бывшей супругой и дочерью, предположив, что подобные взгляды могли сыграть в этом роль.

К слову, ранее артист грубо оскорбил москвичек.

Источник: Шоу "Краснова знает" ✓ Надежный источник
По теме

"Значимый ущерб": на Западе назвали условие нового разрушительного удара по России

Иностранцы все еще рассчитывают подорвать ситуацию в стране

Смена власти и расчленение: раскрыт замысел Запада против России

Иностранные "партнеры" вынашивают коварный план

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей