Гогунский заявил, что женщина не имеет права быть в плохом настроении при нем

Артист грубо высказался о представительницах прекрасной половины человечества

Актер Виталий Гогунский, прославившийся благодаря роли Кузи в "Универе", оказался в центре общественной критики после откровенного интервью, в котором поделился личными взглядами на женщин и отношения. Его высказывания вызвали бурную реакцию в соцсетях, особенно со стороны женской аудитории.

Знаменитость заявил, что не приемлет, когда представительница прекрасного пола рядом с мужчиной позволяет себе плохое настроение. Он подчеркнул, что в его представлении подобное поведение недопустимо, и добавил, что женщина, которая не излучает позитив, просто не может быть рядом с ним. Таких дам он отправил "в сад".

Актер также признался, что в его личной жизни нет места обидам, драмам и жалобам. Он уверен: если партнерша не способна создавать вокруг себя светлую атмосферу, то эти отношения ему не нужны. Об этом рассказывает женский журнал "Клео.ру".

Помимо этого, артист высказался в защиту женщин, ищущих состоятельного спутника. По его мнению, это не проявление корысти, а природный инстинкт. Он отметил, что заводить детей с человеком, способным обеспечить стабильность – это осознанное и разумное поведение.

В соцсетях многие не оценили подобные рассуждения. Пользователи раскритиковали звезду за узкое мышление и упрекнули в высокомерии. Некоторые напомнили о его непростых отношениях с бывшей супругой и дочерью, предположив, что подобные взгляды могли сыграть в этом роль.

К слову, ранее артист грубо оскорбил москвичек.