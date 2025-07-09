Директора МХАТа Кехмана задержали по уголовному делу

Правоохранители схватили культурного деятеля, как только он вернулся из-за зарубежа

В культурной среде разразился громкий скандал: задержан глава МХАТ имени Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман. По информации "Фонтанки", мужчину взяли под стражу утром 9 июля, как только он пересек границу и вернулся в Подмосковье. Его задержание связано с уголовным делом о растрате и присвоении средств в особо крупном размере.

Расследованием ситуации занимаются центральные подразделения Следственного комитета нашей страны и сотрудники ФСБ. Поводом для возбуждения дела стали договоры, заключенные на работы по реконструкции старой сцены легендарного театра. Как сообщается, именно эта сцена должна была быть готова к открытию осенью 2025 года.

Официальных подробностей о ходе следствия пока не раскрывают, однако известно, что претензии связаны с большими финансовыми нарушениями в ходе проведения масштабного ремонта. Задержание известного театрального деятеля вызвало бурный резонанс в профессиональных кругах и среди зрителей.

Напомним, Владимир Кехман был назначен директором МХАТ имени Горького Министерством культуры в 2021 году. Его персона хорошо известна в мире искусства, а теперь активно обсуждается на фоне громкого скандала.

К слову, ранее стало известно о задержании бывшего заместителя руководителя Росгвардии.