Экс-замглавы Росгвардии задержан по подозрению в коррупции

Схвачен бывший замглавы Росгвардии: названа причина громкого задержания
Картинка: сгенерировано ИИ
Подробностями поделились в правоохранительных органах

Бывший первый заместитель руководителя Росгвардии Виктор Стригунов задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили источники в среде правоохранителей. По предварительным данным, генерал-полковника обвиняют сразу по двум статьям – в злоупотреблении должностными полномочиями и во взяточничестве. Он уже доставлен в изолятор временного содержания, расследование находится на начальном этапе, но дело обещает быть резонансным.

Как уточняет издание SHOT, Стригунова отправили в СИЗО "Лефортово". Предполагается, что в основе обвинений лежит эпизод, связанный с хищениями средств при строительстве военного полигона в Новосибирской области. Следствие подозревает, что высокопоставленный офицер мог использовать свое служебное положение для личного обогащения.

Военный с 2016 года возглавлял войска Сибирского округа Росгвардии, а спустя пять лет стал первым заместителем главы ведомства. Он считался влиятельной фигурой внутри структуры и курировал ряд ключевых направлений. Однако в 2023 году он был освобожден от занимаемой должности. Причины его отставки тогда не раскрывались.

Не исключено, что это дело получит дальнейшее развитие и приведет к новым кадровым решениям. Официальных комментариев от Росгвардии или адвокатов Стригунова на момент публикации не поступало.

Напомним, ранее стало известно о смерти бывшего главы Минтранса.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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