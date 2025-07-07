Бывший министр транспорта Старовойт найден мертвым в своем автомобиле

По предварительным данным, рядом с телом обнаружено оружие

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт был найден мертвым в своем автомобиле неподалеку от поселка Мякинино (Одинцовский округ), где он проживал. Как сообщает источник SHOT, мужчина, предположительно, решил самостоятельно расстаться с жизнью. Эту информацию подтвердили источники РИА "Новости".

Рядом с телом, по имеющимся данным, находилось огнестрельное оружие. Сообщается, что это был наградной пистолет, врученный политику от МВД в 2023 году за содействие в выполнении служебных задач.

Ранее утром, 7 июля, стало известно об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса, которую он занимал с мая 2024 года. До этого он почти шесть лет возглавлял Курскую область – сначала в статусе временно исполняющего обязанности, затем в качестве избранного губернатора.

Как пишет SHOT, в последнее время к фигуре Старовойта усилилось внимание правоохранительных органов. По данным источника, его имя всплывало в материалах уголовного дела, возбужденного против его бывшего заместителя – экс-главы региона Алексея Смирнова, который находится под арестом.

Следствие считает, что Смирнов и его помощник Алексей Дедов получали откаты в размере 10% от каждого контракта, заключенного через Корпорацию развития. Эта структура отвечала за строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Из 15 миллиардов рублей, выделенных федеральным бюджетом на оборону Курской области, по версии следователей, не менее 200 миллионов было похищено.

Именно Смирнов, по информации SHOT, мог дать показания против Романа Старовойта. Официальных заявлений от Следственного комитета или Минтранса на момент публикации не поступало. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее политолог Минченко назвал вероятную причину отставки Старовойта.