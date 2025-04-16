Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов – РИАН

Задержан бывший губернатор Курской области – РИАН
Картинка: сгенерировано ИИ
Также правоохранители схватили его зама

Экс-руководитель Курской области Алексей Смирнов и его бывший зам Алексей Дедов были схвачены стражами порядка сегодня утром, 16 апреля, в своих домах. Об этом РИА "Новости" сообщили осведомители из числа правоохранителей. В настоящее время двоих мужчин доставляют в Москву на допрос, в скором времени им может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Смирнов возглавил регион весной прошлого года, сначала в статусе врио, а осенью был официально избран на пост главы субъекта. Однако уже в декабре он покинул должность, заявив, что уходит на другую работу. После его отставки обязанности легли на плечи Александра Хинштейна.

По информации SHOT, в отношении двоих задержанных могут быть возбуждены разбирательства по статье 160 УК РФ – "Присвоение или растрата". Речь идет об астрономической сумме в размере более 200 миллионов рублей, которые могли быть выведены через структуры Корпорации развития Курской области при участии задержанных. Им может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Нагло приближаются к НАТО": Дуда сделал выпад в сторону России

Политик обвинил Москву в агрессивных действиях и угрозах безопасности альянса

Объявлено об ударе возмездия по Украине невиданной силы

Для массированной атаки ракеты копили около месяца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей