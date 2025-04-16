Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов – РИАН

Также правоохранители схватили его зама

Экс-руководитель Курской области Алексей Смирнов и его бывший зам Алексей Дедов были схвачены стражами порядка сегодня утром, 16 апреля, в своих домах. Об этом РИА "Новости" сообщили осведомители из числа правоохранителей. В настоящее время двоих мужчин доставляют в Москву на допрос, в скором времени им может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Смирнов возглавил регион весной прошлого года, сначала в статусе врио, а осенью был официально избран на пост главы субъекта. Однако уже в декабре он покинул должность, заявив, что уходит на другую работу. После его отставки обязанности легли на плечи Александра Хинштейна.

По информации SHOT, в отношении двоих задержанных могут быть возбуждены разбирательства по статье 160 УК РФ – "Присвоение или растрата". Речь идет об астрономической сумме в размере более 200 миллионов рублей, которые могли быть выведены через структуры Корпорации развития Курской области при участии задержанных. Им может грозить до 10 лет тюремного заключения.