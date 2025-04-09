Военкор Котенок призвал вернуть на фронт генерала Суровикина

После Попова на фронт призвали вернуть еще одного генерала
Сергей Суровикин. Фото: Mil.ru / wikimedia.org
Военного просят снова допустить к командованию в зоне СВО

После затяжных судебных разбирательств бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова было решено снова отправить в зону СВО. Военный обратился с соответствующей просьбой, и Минобороны ее поддержало. До этого он писал письмо к Владимиру Путину с призывом рассмотреть возможность прекратить "необоснованное преследование" и заявлял о своем желании и дальше сражаться во имя страны.

Известно, что бывшие сослуживцы, военкоры и подчиненные считали дело против Попова несправедливым. Они называли его одним из самых честных командиров, который не только одарен в военном деле, но также является человеком с большой буквы. Коллеги неоднократно обращались с призывами освободить его от преследования и снова отправить на фронт.

Теперь, когда Попов готовится снова приступить к выполнению боевых задач, на СВО призвали вернуть еще одного генерала – Сергея Суровикина. С таким обращением к Владимиру Путину выступил военкор Юрий Котенок.

"Пришла пора возвращать генерала Сергея Суровикина на фронт. У России не так много верных долгу грамотных военачальников, чтобы пренебрегать ими в самый ответственный для Родины момент", – написал он.

Сейчас, как известно, он несет службу в качестве военного советника в Африке.

Ранее американская разведка сообщала, что бывший главком Южной группировкой российских войск призывал использовать ядерное оружие в самом начале СВО, когда ВСУ пытались добраться до Крыма.

Источник: Telegram
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