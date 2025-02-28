В ГД рассказали, куда пропал Суровикин

Появились новые подробности пропажи Суровикина
Сергей Суровикин. Фото: Mil.ru / wikimedia.org
Про военного ничего не известно около полутора лет

Генерал Сергей Суровикин, который ранее занимал должность командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО, сейчас выполняет рабочие задачи за границей. Об этом рассказали в Госдуме.

По словам генерала-лейтенанта Виктора Соболева, военный получил должность военного советника в Африке. Однако в какой именно стране, ему неизвестно.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также не стал раскрывать больше подробностей о новой работе Суровикина.

"Выполняет важные задачи за рубежом", – сказал он.

Напомним, экс-командующий Объединенной группировкой войск перестал быть публичным вскоре после мятежа ЧВК "Вагнер" в 2023 году. Тогда Суровикин призывал солдат остановиться. Тем не менее, спустя некоторое время появилась информация о его аресте. Западные СМИ утверждали, что военного освободили вскоре после крушения самолета с Пригожиным.

По неподтвержденной информации, Суровкин сейчас может находиться в Алжире. Ранее его заметили в стране в составе делегации Минобороны.

Источник: Газета.ру

Массовые аресты высокопоставленных военных начались на Украине

Многим ситуация сильно не нравится

"Мы боимся": Каллас сделала истеричное заявление о России

Шеф европейской дипломатии объяснила ситуацию с коалицией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей