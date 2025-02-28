В ГД рассказали, куда пропал Суровикин

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Генерал Сергей Суровикин, который ранее занимал должность командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО, сейчас выполняет рабочие задачи за границей. Об этом рассказали в Госдуме.
По словам генерала-лейтенанта Виктора Соболева, военный получил должность военного советника в Африке. Однако в какой именно стране, ему неизвестно.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также не стал раскрывать больше подробностей о новой работе Суровикина.
"Выполняет важные задачи за рубежом", – сказал он.
Напомним, экс-командующий Объединенной группировкой войск перестал быть публичным вскоре после мятежа ЧВК "Вагнер" в 2023 году. Тогда Суровикин призывал солдат остановиться. Тем не менее, спустя некоторое время появилась информация о его аресте. Западные СМИ утверждали, что военного освободили вскоре после крушения самолета с Пригожиным.
По неподтвержденной информации, Суровкин сейчас может находиться в Алжире. Ранее его заметили в стране в составе делегации Минобороны.
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