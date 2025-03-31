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В начале 2022 года, когда спецоперация была в самом разгаре, а украинские войска предпринимали попытки наступления на Крым, американская разведка подслушала разговор генерала Александра Суровикина. Военный заявлял, что в случае необходимости придется задействовать ядерное тактическое вооружение России, чтобы не дать противнику приблизиться к полуострову. Об этом сообщает The New York Times.
По словам источников, в тот момент казалось, что ситуация может достичь критической точки. Поэтому администрация Байдена так осторожно действовала в отношении поставок вооружения ВСУ.
"До этого момента американские разведслужбы оценивали вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине в 5–10%. Теперь, заявили они, если российские линии на юге рухнут, вероятность составит 50%", – указали в статье.
Вместе с этим американцы начали раздумывать о том, чтобы оказать давление на украинцев и заставить их отказаться от продвижения в крымском направлении. Несмотря на то, что Киева в тот момент были лучшие условия для нанесения удара, Вашингтон опасался, что это приведет к ужасным последствиям и спровоцирует разрастание конфликта.
Ранее в ГД рассказали, куда пропал Суровикин.
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