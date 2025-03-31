NYT: Суровикин настаивал на использовании ядерного оружия в начале СВО

Американская разведка выдала неожиданный факт о Суровикине
Александр Суровикин. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Военный настаивал на радикальных мерах отражения атаки противника

В начале 2022 года, когда спецоперация была в самом разгаре, а украинские войска предпринимали попытки наступления на Крым, американская разведка подслушала разговор генерала Александра Суровикина. Военный заявлял, что в случае необходимости придется задействовать ядерное тактическое вооружение России, чтобы не дать противнику приблизиться к полуострову. Об этом сообщает The New York Times.

По словам источников, в тот момент казалось, что ситуация может достичь критической точки. Поэтому администрация Байдена так осторожно действовала в отношении поставок вооружения ВСУ. 

"До этого момента американские разведслужбы оценивали вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине в 5–10%. Теперь, заявили они, если российские линии на юге рухнут, вероятность составит 50%", – указали в статье.

Вместе с этим американцы начали раздумывать о том, чтобы оказать давление на украинцев и заставить их отказаться от продвижения в крымском направлении. Несмотря на то, что Киева в тот момент были лучшие условия для нанесения удара, Вашингтон опасался, что это приведет к ужасным последствиям и спровоцирует разрастание конфликта.

Ранее в ГД рассказали, куда пропал Суровикин.

Источник: The New York Times

"Пистолет к голове": в Британии объяснили, что на самом деле произошло с Зеленским

Судьбе киевского руководителя не позавидуешь

ВСУ мощным ударом полностью уничтожили ГИС "Суджа"

После разговоров о прекращении огня украинские боевики стали действовать еще агрессивнее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей