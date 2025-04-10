Наказать демонстративно: неожиданный поворот в деле генерала Попова

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В деле генерала Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, случился неожиданный поворот. После того, как Минобороны РФ дало согласие на его отправку в места ведения боевых действий вместо отбывания наказания, появились сообщения, что решение отменили в экстренном порядке. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
Ожидалось, что командира вернут руководить штурмовым отрядом "Шторм Z", а производство по делу приостановят. Позже информацию об этом опровергли. Подоляка утверждает, что для Попова хотят наказать демонстративно – заключить его в тюрьму на шесть лет и лишить звания.
По его словам, в отряде сделали представление, что готовы взять подсудимого к себе. Это было приложено к ходатайству в суде. Но после якобы "звонка сверху" его аннулировали.
"Все говорит о том, что есть заинтересованные люди, которые не хотят, чтобы человек попал на фронт. Им нужно обязательно демонстративно его наказать", – заявил блогер.
Подоляка считает, что пока президент разбирается в сложившейся ситуации, дело против Попова хотят довести до конца. Он выразил надежду, что глава государства все же вмешается и решит инцидент, после чего никто не сможет это оспорить.
Ранее после новости об отправке генерала на фронт в России предложили также вернуть Сергея Суровикина.
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