Политолог Минченко назвал вероятную причину отставки Старовойта

Не исключено, что у министра появились проблемы из-за прошлой должности

Отставка с должности главы Минтранса РФ Романа Старовойта, скорее всего, не связана с недавним транспортным коллапсом. По мнению политолога Евгения Минченко, это имеет отношение к его деятельности на посту губернатора Курской области.

Ранее Владимир Путин подписал приказ о снятии Старовойта с поста министра транспорта. Причина увольнения в документе указана не была, однако некоторые эксперты предположили, что это может быть связано с недавними задержками и отменами сотен рейсов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Россияне жаловались, что им не предоставили нормальных условий размещения и не обеспечили питанием.

Минченко, в свою очередь, отметил, что авиаколлапс – не зона ответственности министра. Поэтому более вероятно, что проблемы у него появились из-за прошлых карьерных заслуг.

"Старовойта догнала история с Курской областью. Ранее его сменщика Алексея Смирнова убрали за неготовность региона к внешнему вторжению", – напомнил эксперт.

Также он не верит, что бывшего губернатора решили повысить, но допускает, что если против него не заведут уголовных дел, то подходящее место во властных структурах ему обеспечат.

В Кремле, в свою очередь, отмечают, что уход Старовойта не связан с утратой доверия. Стремительное назначение на должности и.о. главы Минтранса Андрея Никитина связано с тем, что его рабочие качества и опыт положительно скажутся на работе ведомства, отметил Дмитрий Песков.