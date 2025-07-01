РБК: глава азербайджанской диаспоры проходит свидетелем по делу Сафаровых

Появились новые подробности задержания главы азербайджанской диаспоры
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В моменте один из сотрудников ФСБ получил травмы

В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Правоохранители перекрыли проезд автомобилю мужчины, разбили окна молотком, вытащили его из салона, повалив на землю и доставили в отделение. Изначально не было известно, что именно стало причиной облавы – позже источники сообщили подробности случившегося.

Заместитель и сын Шыхлински Мутвалы сообщил, что его отец проходит свидетелем по делу братьев Сафаровых. Сейчас он находится на допросе в СК по Свердловской области. 

Шыхлински-младший отметил, что изначально испугался, когда к ним подбежали правоохранители. На опубликованных в Сети кадрах видно, что он пытался сбить сотрудников органов, но остановился. По его словам, отец уже давал показания по делу, его статус не изменился. И он не понимает, почему родителя доставили в СК именно таким жестким образом.

"Я считаю, что это превышение полномочий, незаконные действия в нашем отношении. Я не знаю, какие травмы отец получил, у меня только небольшая травма ноги", – заявил он.

Сообщается, что в момент задержания травму также получил один из бойцов ФСБ – он ударился головой об асфальт, когда сын главы азербайджанской диаспоры сдавал назад.

Источник: РБК

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