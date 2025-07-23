Грудь Утяшевой выпала из смелого платья – откровенное фото

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Ляйсан Утяшева восхитила поклонников эффектным образом в вечернем наряде. Звезда выбрала обтягивающее платье телесного цвета с тонкими бретелями и выразительным декольте, подчеркнувшим ее стройную фигуру и пышную грудь, которая буквально выпала из дерзкого наряда.
Спортивное прошлое и дисциплина по-прежнему отражаются на внешности звезды. Кроме того, и сейчас Ляйсан продолжает регулярно тренироваться и тщательно следит за питанием. Благодаря этому она выглядит свежо, подтянуто и, как отмечают подписчики, буквально сияет на каждой новой фотографии.
На фото телеведущая позирует с собранными в аккуратный пучок волосами, в стильных солнцезащитных очках и с ярким макияжем, главным акцентом в котором стала красная помада.
Поклонники, которых в ее аккаунте более пяти миллионов, отметили, что звезда выглядит великолепно. Снимок собрал множество восторженных комментариев.
Ляйсан не раз подчеркивала, что считает заботу о себе и дисциплину основным секретом "вечной" красоты.
К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.
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