Лолита рассказала о знакомстве с Трампом ночью в казино

Трамп "запихивал" Лолиту в лимузин после проведенной вместе ночи - откровение звезды
Лолита. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Звезды впервые увиделись много лет назад

Популярная в нашей стране исполнительница Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о встрече с Дональдом Трампом, которая произошла во время ее гастролей по американским городам. Артистка рассказала, что познакомилась с будущим лидером страны по инициативе бизнесвумен Марины Ковалевой. Та организовала ей концерт и привела ее ночью в казино, которым тогда владел бизнесмен и политик.

По словам любимицы публики, ее встретили с размахом – устроили торжественный завтрак и собрали VIP-персон. Однако на знаменитостей именитая россиянка не обратила внимания, поскольку ей хотелось только играть. Она призналась, что тогда была одержима азартными играми и успела проиграть весь зарубежный гонорар. Звезда отметила, что играла и до концерта, и после него, а также много выпивала.

Артистка вспомнила, как политик, проявивший себя гостеприимным хозяином, лично провожал ее после развеселой ночи, и как в конце вечера ее чуть ли не насильно усаживали в авто. Звезда разоткровенничалась и сообщила, что сильно тогда сопротивлялась, но сомневается, что Трамп ее запомнил. При этом певица добавила с иронией, что ни один артист так эффектно, как она, не уезжал с вечеринки.

"Трамп, как гостеприимный хозяин, выходил меня провожать. Помню, как они меня запихивали в лимузин… Я дико сопротивлялась!" – делится любопытными подробностями исполнительница.

Также звезда призналась, что в возрасте около сорока лет злоупотребляла горячительным, но отметила, что теперь уже как два года полностью отказалась от спиртного.

К слову, недавно знаменитость рассказала, что ей нравятся мужчины с криминальным прошлым.

Источник: YouTube-канал "Модный подкаст" ✓ Надежный источник
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