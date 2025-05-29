Лолита озвучила истинную причину своего похудения

Лолита озвучила истинную причину своего похудения
Фото: АГН "Москва"
Артистке пришлось обратиться за помощью к специалисту

В последнее время певица Лолита Милявская сильно похудела и снова стала позволять себе носить откровенные наряды. Знаменитость нередко появляется на публичных мероприятиях в обтягивающих лосинах и комбинезонах, подчеркивая постройневшие формы. При этом она признается – ни к каким модным препаратам не прибегала, избавление от лишнего веса – результат силы воли и постоянства.

По словам певицы, диет в ее жизни не было никогда – лишь по настоянию врача. В один момент она обратилась к нутрициологу, который скорректировал ее рацион и прописал таблетки для восстановления гормонального баланса.

После получения результатов специального анализа крови ей запретили употреблять в пищу бананы, виноград, спиртное, жареную картошку и солености. Теперь что-то из запрещенного списка она позволяет себе только раз в месяц.

"Лишний вес, действительно, ушел без изнурительных физических упражнений. Но главным результатом трехмесячного воздержания Лолита считает налаживание метаболических процессов", – поделились журналисты.

Источник: Комсомольская правда
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