Лолита объяснила, почему ее дочь не живет в России

Знаменитость вывезла ребенка из Киева три года назад

Лолита Милявская объяснила, почему ее дочь, страдающая синдромом Аспергера, практически не бывает в России. Девочка уже несколько лет проживает в Болгарии вместе со своей бабушкой, а звездная мать ее периодически навещает. По словам артистки, все обусловлено непростой болезнью Евы.

Недуг 26-летней наследницы артистки приводит к проблемам в социальных взаимодействиях. Таким пациентам крайне трудно общаться с незнакомцами, также они боятся всего нового.

Некоторое время Ева была в Москве, но город с его бешенным ритмом плохо сказался на состоянии девочки – после потрясения, когда ее вывезли вместе с бабушкой из Киева, она отходила в течение полугода. Сейчас же дочь певицы живет в спокойном и малолюдном месте.

"Мне психолог сказал: не трогайте ребенка. Ей там хорошо, это ее среда. И поэтому мы видим, что там она развивается очень быстро. А Москва – агрессивная для нее среда, здесь очень быстрый темп жизни", – поделилась Милявская.

Ранее в Сети начали распространять слухи, что единственная дочь Лолиты не является ей родной. Якобы артистка взяла девочку из приюта в городе Клин и воспитывала как собственную. Сама знаменитость не комментировала не подтверждала появившуюся информацию.