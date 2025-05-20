Появились слухи о приемной дочери Лолиты

Поговаривают, что девочку знаменитость взяла в Клину

Певица Лолита Милявская имеет только одного ребенка. Несмотря на многочисленные романы и несколько официальных браков, родить артистка смогла только однажды и с большими проблемами. В интервью она рассказывала, что девочка появилась на свет недоношенной, а после стало известно о наличии у нее синдрома Аспергера.

В действительности это была не единственная тайна, которую хранила певица о своей наследнице. Позже оказалось, что ребенка она родила не от своего супруга Александра Цекало, а от другого мужчины. При этом недавно появились еще новые сведения – люди начали поговаривать, что в действительности Лолита взяла девочку из Дома малютки.

Сейчас в Сети активно ходят слухи, что Ева не является биологической дочерью знаменитости. Некоторые люди утверждают, что якобы им доподлинно известно, где и когда артистка удочерила ребенка.

"Удочерила в городе Клин, на тот момент у меня там медсестрой работала сестра, информация 100%", – пишут пользователи.

Некоторые комментаторы указывают, что тоже слышали такие сведения, но доказательств у них нет. Другие отмечают, что никто ни разу не видел Лолиту в положении. Третьи, напротив, не особо верят в эти слухи, указывая, что Милявская спустя столько лет могла раскрыть тайну рождения девочки.