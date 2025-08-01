Фигура 42-летней певицы Юлии Ковальчук удивила поклонников – откровенное фото

Фигура 42-летней певицы Юлии Ковальчук удивила поклонников – откровенное фото
Юлия Ковальчук. Фото: соцсети
Звезда не постеснялась выложить пикантную фотографию

Юлия Ковальчук восхитила поклонников новым снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру в зеленом бикини. Люди не перестают удивляться, как разменявшая пятый десяток мать двоих детей умудряется выглядеть на все сто.

42-летняя певица, бывшая солистка группы "Блестящие", поделилась кадром из отпуска, на котором позирует перед зеркалом без макияжа и с распущенными волосами.

Несмотря на расслабленную атмосферу отдыха, артистка призналась, что не позволяет себе "забивать" на внешний вид. По ее словам, лишние калории, набранные во время вкусных обедов и ужинов, она обязательно сжигает в бассейне и тренировках.

Знаменитость серьезно относится к своему образу жизни – она старается питаться правильно, регулярно занимается спортом и следит за режимом.

Фото: соцсети

Поклонники в комментариях не скрывали восхищения: многим трудно поверить, что певица уже подарила жизнь двоим деткам. Пользователи отметили ее фантастическую форму. Кому-то показалось, что дело в генетике, другие уверены, что такой результат возможен только благодаря упорному труду.

К слову, ранее в сетях активно обсуждали смелую фотографию телеведущей Екатерины Андреевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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