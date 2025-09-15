Микро-шорты впились в ягодицы Брежневой – откровенное фото "взорвало" Сеть

Микро-шорты впились в ягодицы Брежневой – откровенное фото "взорвало" Сеть
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Поклонники закидали знаменитость комплиментами

Вера Брежнева снова доказала, что спорт и правильное питание творят чудеса. Певица, которой уже 42 года, поразила поклонников стройной и подтянутой фигурой.

Звезду запечатлели во время тренировки по пилатесу. Для занятия она выбрала яркий голубой спортивный комбинезон с открытой спиной, который идеально подчеркнул все изгибы звездного тела и особенно ягодицы.

Фото: соцсети

Артистка давно известна своей дисциплиной: она уделяет большое внимание тренировкам и внимательно относится к питанию. Именно поэтому фигура Брежневой неизменно вызывает восхищение и зависть у многих поклонниц.

Образ завершил пышный высокий хвост, придавший звезде еще больше спортивного шарма. Фото певицы мгновенно разлетелось по Сети и собрало массу восторженных комментариев.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию "вечно молодой" Екатерины Андреевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
