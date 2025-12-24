Аврора Киба призналась, что не будет встречать Новый год с Григорием Лепсом

19-летняя невеста Лепса заявила, что встретит Новый год без певца
Молодая блогерша объяснила, что избранник весь в работе

19-летняя Аврора Киба призналась, что у нее нет планов встретить Новый год со своим избранником Григорием Лепсом. Девушка уточнила, что у того довольно плотный рабочий график в новогоднюю ночь. 

Григорий, рассказала Аврора, весь в работе. А новогодняя ночь – сама хлебная для артистов.

Кстати, Киба, как оказалось, не смущена тем, что на одном из концертов в первом ряду присутствовала первая супруга Лепса Анна Шаплыкова. Аврора не пыталась с ней знакомиться – понимает, как это неуместно.

А вот у самой молодой блогерши грандиозные планы на свадьбу: планирует позвать около 700 человек, пишет Super.

По слухам в медиа, Лепс отложил свадебное торжество с Авророй – купил для бывшей супруги дом. Знакомая семьи поведала, что у того даже случился алкогольный срыв. И бывшая супруга прилетела из Италии, чтобы оказать ему помощь.

А Аврора недавно говорила, что в ближайшее время никакой свадьбы не планируется. Хотя сама она мечтает о большой семье и хочет подарить избраннику трех-четырех детей. Да и сам певец неоднократно говорил, что к отцовству готов – и возраст его совершенно не пугает.

