19-летняя невеста Лепса Аврора Киба объявила об отмене свадьбы

19-летняя невеста Лепса объявила об отмене свадьбы: что случилось
Фото: соцсети
"Не говорите гоп, пока не перепрыгните", заявляет Аврора

19-летняя Аврора Киба не видит никаких проблем в возрастной разнице со своим возлюбленным, 63-летним Григорием Лепсом. И нередко намекала, что желает поскорее выйти замуж. Правда, конкретную дату пара не обозначала. Однако как-то Лепс предположил, что расписаться они смогут летом 2025-го.

Правда, недавно студентка на одном из публичных мероприятий призналась, что пока никакой свадьбы не планируется. 

"Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать", – высказалась Аврора.

Киба, тем не менее, мечтает стать мамой и воспитывать детей в большой семье – хотела бы подарить избраннику трех-четырех наследников.

Да и сам певец не раз признавался, что готов в свои годы к отцовству и не пугается возраста. Хотя у него уже есть сын и три дочери. Григорий с горечью признавался, что те не смогли принять юную Аврору – предположительно, из-за чувства дискомфорта и из обиды за ситуации в семье. 

Кстати, не так давно избранница Лепса говорила, что готова в скором времени пугать своих подписчиков "животом" – так она пошутила в ответ на вопрос "А что бы ты делала, чтобы все испугались?" во время Хеллоуина.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
