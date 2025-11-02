Лепс передумал жениться на студентке, заявила Сябитова

Многие внимательно следят за развитием отношений между юной нимфой и пожилым артистом

История любви 63-летнего Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы уже несколько месяцев остается одной из самых обсуждаемых. Певец и его юная избранница не скрывают чувств, однако свадьба, о которой они не раз говорили, так и не состоялась.

Аврора называет Лепса своим мужем и признается, что он делал ей предложение целых четыре раза. Тем не менее, торжество постоянно откладывается – то из-за занятости артиста, то по финансовым причинам. Сам певец, смеясь, говорит, что бракосочетание обязательно состоится, "но каким-нибудь летом".

Телесваха Роза Сябитова, комментируя ситуацию, отметила, что если мужчина действительно хочет жениться, он не ищет поводов для отсрочек. По ее словам, постоянные переносы свадьбы могут свидетельствовать о том, что именитый артист пока еще не уверен в своем решении.

При этом многие россияне считают всю громкую историю пиаром. А вот сама Аврора, судя по публикациям в соцсетях, намекает, что устала от неопределенности, и с грустной иронией пишет, что их свадьба, как горизонт – чем ближе подходишь, тем сильнее она отдаляется.