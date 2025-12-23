На концерт Долиной в Москве не смогли распродать билеты

Публика нашла, как наказать скандальную артистку

Ситуация вокруг столичного концерта Ларисы Долиной наглядно показала, как сильно изменилось отношение публики к артистке. За сутки до выступления, запланированного на 24 декабря, было продано лишь немногим больше половины билетов, что для народной артистки России серьезный удар – ее репутация основательно подмочена.

Журналисты выяснили, что концертный зал на 92 места заполнен далеко не полностью – свободными оставались 45 кресел. Формально представители площадки утверждают, что интерес к концерту сохраняется, однако сухие цифры говорят сами за себя: ажиотажа нет.

Многие связывают происходящее с громким скандалом вокруг сделки с квартирой Долиной. После этой истории, широко обсуждавшейся в обществе, значительная часть россиян начала относиться к певице резко негативно. Весьма вероятно, что публика таким образом "наказывает" артистку рублем, просто отказываясь ходить на ее концерты.

Тенденция заметна не только в Москве. Ранее сообщалось о возврате билетов на другие выступления Долиной, а концерт в Туле, намеченный на 4 января, и вовсе отменили. Там из 724 мест более 300 так и не нашли своих зрителей.

К слову, ранее адвокат Михаил Барщевский вышел на связь после новостей о его громкой отставке из-за дела певицы.