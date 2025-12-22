Риелтор рассказал, когда Долину выселят из квартиры

Риелтор рассказал, когда Долину выселят из квартиры
Фото: АГН Москва
На все уйдет считанные месяцы

Решение о выселении Ларисы Долиной из элитного жилья в центре Москвы вступит в силу буквально в ближайшие месяцы, полагает вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников. Впереди, отметил эксперт в беседе с ТАСС, ожидается еще некий эпилог, который касается иска Полины Лурье о выселении исполнительницы в Мосгорсуде.

Не исключено, рассуждает Банников, что стороны могут прийти к мировому соглашению. Однако пока что говорить об этом преждевременно.

Само решение о выселении риелтор считает практически вопросом времени, учитывая, что Полину Лурье признали собственницей жилья. Таким образом, народная артистка не имеет прав на пользование, владение и распоряжение недвижимым имуществом.

Как указывает спикер, это не последняя квартира певицы. На улице, надеется он, та вряд ли останется. А само решение о выселении будет исполнено "на горизонте полугода".

Напомним, по итогам решения Верховного суда право собственности на квартиру было закреплено за Полиной Лурье. Из решения следует, что проживание исполнительницы в пятикомнатной квартире незаконно – знаменитость должна ее покинуть. 

Рассмотрение о принудительном выселении Долиной ожидается в Мосгорсуде.

При этом в суде признали изменения в психическом состоянии Долиной в момент продажи квартиры, однако указали, что это не является основанием для вынесения решения в ее пользу.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
