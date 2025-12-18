Сотникова заявила о пропаже Долиной

Долина пропала, телефоны заблокированы: подруга бьет тревогу
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Со знаменитостью не могут связаться

После разгромного для Ларисы Долиной решения Верховного суда певица пропала со всех радаров. Актриса Вера Сотникова публично призналась, что не может связаться с подругой: телефоны заблокированы, а мессенджеры молчат.

По словам обеспокоенной актрисы, она неоднократно пыталась дозвониться до Долиной, но безрезультатно. Все попытки выйти на связь закончились ничем, из-за чего актриса была вынуждена обратиться к подруге через социальные сети. Ситуация, в которой оказалась певица после судебного вердикта по скандальной квартире, глубоко потрясла ее окружение.

Сотникова не сдерживала эмоции и дала понять, что происходящее вокруг Долиной кажется ей жестоким и несправедливым. Она с горечью отметила, что общество с пугающим наслаждением обсуждает чужую беду, позволяя себе травлю и унижение, не задумываясь о последствиях для человека, оказавшегося в безвыходном положении.

Актриса открыто предложила Долиной помощь и поддержку. Она заявила, что готова приютить подругу у себя, дать ей передышку и окружить заботой. Артистка надеется связаться с подругой и пообещала продолжить попытки найти ее через директора.

К слову, другие приятели актрисы тоже возмущены решением суда. Некоторым не нравится, что ради "пролетариата" звезду такого уровня лишили крова.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
