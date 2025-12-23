СМИ: рэпер-иноагент Оксимирон* отказался выступать на корпоративах для россиян

Рэпер-иноагент Оксимирон* отказался выступать на корпоративах для россиян
Оксимирон* (признан иноагентом). Фото: commons.wikimedia.org
Релокант не готов петь для бывших соотечественников даже на нейтральной территории

Оксимирон*, уехавший из России с начала специальной операции, пропал из социальных сетей и не дает никаких комментариев о себе. По данным Super, артист практически не берется за частные мероприятия.

При этом сам рэпер выражает готовность выступать, однако отвечает отказом в 99% случаев. За последние два года он лишь единожды появился на одной частной вечеринке – мероприятие было закрытого формата и прошло за пределами РФ.

Ценник на выступления рэпера стартует от 50 тыс. евро. О том, чтобы вернуться домой, нет и речи: рэпер не хочет петь для россиян ни в Дубае, ни на остальных нейтральных территориях.

Ранее мы рассказывали, какие артисты оказались под угрозой экстрадиции. Некоторые их них заочно осуждены, либо объявлены в розыск как внутри РФ, так и на международном уровне. В их числе оказался и Оксимирон*.

До этого рэпер Icegergert получил штраф за экстремистский выкрик во время одного из концертов.

* признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: Super ✓ Надежный источник
