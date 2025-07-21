Журналисты составили список звезд, которых могут выдать России как преступников

Над многими знаменитостями сгущаются тучи

Ряд популярных российских артистов, уехавших за границу, оказался под угрозой экстрадиции. Как известно, некоторые из них уже заочно осуждены или объявлены в розыск, как внутри страны, так и на международном уровне.

В числе таких фигур – телеведущая Татьяна Лазарева**. Дива переехала в Испанию и была заочно приговорена в РФ к шести с половиной годам колонии за оправдание терроризма. Она признавалась, что теперь избегает посещения стран, готовых выдать ее России.

Рэпер Face* находится в Польше и также выключен в список разыскиваемых по уголовному делу. Моргенштерн*, живущий в Израиле, обвиняется в получении финансирования из-за рубежа и политической агитации.

Актер Артур Смольянинов**, ранее выступивший с резкими антироссийскими высказываниями, после обвинений в возбуждении ненависти и распространении дезинформации о ВС РФ был заочно осужден и объявлен в международный розыск. Россия добивалась его выдачи, но получила отказ.

Алексей Панин**, объявивший, что у него вызывает счастье атака на Крымский мост, также числится в розыске. Сейчас он находится в США.

Писатель Борис Акунин** заочно получил 14 лет строгого режима. Его обвинили в содействии терроризму и распространении дезинформации. В России изъяли его книги из продажи, а банковские счета были арестованы.

В базе МВД фигурируют и другие артисты – Монеточка* и Оксимирон*.

Все они рискуют оказаться перед российским судом, если попадут в страну, готовую сотрудничать с Москвой по линии экстрадиции.

К слову, ранее был составлен список российских знаменитостей, финансово поддержавших армию противника России.

*включены в реестр иноагентов

**включены в реестр иноагентов, внесены в список террористов и экстремистов