Журналисты составили список звезд, которых могут выдать России как преступников

Черный список: каких звезд могут выдать России как преступников
Артур Смольянинов**. Кадр: YouTube
Над многими знаменитостями сгущаются тучи

Ряд популярных российских артистов, уехавших за границу, оказался под угрозой экстрадиции. Как известно, некоторые из них уже заочно осуждены или объявлены в розыск, как внутри страны, так и на международном уровне.

В числе таких фигур – телеведущая Татьяна Лазарева**. Дива переехала в Испанию и была заочно приговорена в РФ к шести с половиной годам колонии за оправдание терроризма. Она признавалась, что теперь избегает посещения стран, готовых выдать ее России.

Рэпер Face* находится в Польше и также выключен в список разыскиваемых по уголовному делу. Моргенштерн*, живущий в Израиле, обвиняется в получении финансирования из-за рубежа и политической агитации.

Актер Артур Смольянинов**, ранее выступивший с резкими антироссийскими высказываниями, после обвинений в возбуждении ненависти и распространении дезинформации о ВС РФ был заочно осужден и объявлен в международный розыск. Россия добивалась его выдачи, но получила отказ.

Алексей Панин**, объявивший, что у него вызывает счастье атака на Крымский мост, также числится в розыске. Сейчас он находится в США.

Писатель Борис Акунин** заочно получил 14 лет строгого режима. Его обвинили в содействии терроризму и распространении дезинформации. В России изъяли его книги из продажи, а банковские счета были арестованы.

В базе МВД фигурируют и другие артисты – Монеточка* и Оксимирон*.

Все они рискуют оказаться перед российским судом, если попадут в страну, готовую сотрудничать с Москвой по линии экстрадиции.

К слову, ранее был составлен список российских знаменитостей, финансово поддержавших армию противника России.

*включены в реестр иноагентов

**включены в реестр иноагентов, внесены в список террористов и экстремистов

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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