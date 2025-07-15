Журналисты составили список звезд, осудивших СВО и зарабатывающих в РФ

Некоторым удалось усидеть на двух стульях

В России продолжают неплохо зарабатывать многие звезды, которые публично осуждали спецоперацию – их песни до сих пор рекомендуются на популярных музыкальных сервисах. На это обратил внимание известный российский общественник Виталий Бородин. Он назвал такую ситуацию "верхом цинизма" и подчеркнул, что артистам не должны давать возможность получать доход от российских слушателей.

По его словам, именно это происходит с песнями Аллы Пугачевой и Светланы Лободы, хотя обе давно уехали из страны и неоднократно высказывались против действий России.

Более того, некоторые артисты, выступавшие с критикой спецоперации, продолжают появляться в российских проектах и на сцене. Так, Александр Гудков, несмотря на публичные заявления о "стыде" за начало СВО, снимается в клипах и телепрограммах. Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев участвует в спектаклях, а Александр Ревва по-прежнему работает в России, несмотря на призывы "остановить войну" в соцсетях.

К слову, ранее был составлен список мечтающих вернуться в Россию артистов-беглецов.