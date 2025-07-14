Журналисты составили список сбежавших артистов, мечтающих вернуться в Россию

Многие поняли, что на чужбине жизнь не так прекрасна

Многие известные представители медиатусовки, покинувшие Россию в последние годы, все чаще признаются, что хотели бы вернуться домой.



Так, беглянка-шоувумен Татьяна Лазарева* после переезда в Испанию не спешит продавать свою московскую квартиру и лишаться российского паспорта. Она призналась в беседе с украинской журналисткой, что мечтает вновь оказаться в России.



Народный артист Александр Филиппенко, который уехал в Литву в 2022 году, тоже не исключает своего возвращения на родину. По его словам, он не считает, что уехал навсегда.

О желании приехать обратно говорила и Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию. Знаменитость с болью признавалась, что хотела бы пройтись по знакомым московским улицам, где водила дочь в детский сад и школу, а также вспомнить дорогу от Театра Наций.

Музыкант Моргенштерн* высказывал сожаление об отъезде, обещая не работать больше на зарубежную аудиторию и надеясь вернуться в российский шоу-бизнес.

Блогер Даня Милохин во время прямого эфира признавался, что тоже хотел бы вернуться в Москву и даже готов пойти учиться. Единственное, что его останавливает – страх быть призванным в армию.

Певица Земфира* на концерте в Тбилиси однажды не сдержала эмоций, показав публике плакат с надписью "Уфа" и заявив, что мечтает вновь выступить в Москве. Она уверена, что когда-нибудь этот момент настанет.

К слову, ранее был составлен "черный список" российских артистов, которые спонсировали армию соседнего государства.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации