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Многие известные представители медиатусовки, покинувшие Россию в последние годы, все чаще признаются, что хотели бы вернуться домой.
Так, беглянка-шоувумен Татьяна Лазарева* после переезда в Испанию не спешит продавать свою московскую квартиру и лишаться российского паспорта. Она призналась в беседе с украинской журналисткой, что мечтает вновь оказаться в России.
Народный артист Александр Филиппенко, который уехал в Литву в 2022 году, тоже не исключает своего возвращения на родину. По его словам, он не считает, что уехал навсегда.
О желании приехать обратно говорила и Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию. Знаменитость с болью признавалась, что хотела бы пройтись по знакомым московским улицам, где водила дочь в детский сад и школу, а также вспомнить дорогу от Театра Наций.
Музыкант Моргенштерн* высказывал сожаление об отъезде, обещая не работать больше на зарубежную аудиторию и надеясь вернуться в российский шоу-бизнес.
Блогер Даня Милохин во время прямого эфира признавался, что тоже хотел бы вернуться в Москву и даже готов пойти учиться. Единственное, что его останавливает – страх быть призванным в армию.
Певица Земфира* на концерте в Тбилиси однажды не сдержала эмоций, показав публике плакат с надписью "Уфа" и заявив, что мечтает вновь выступить в Москве. Она уверена, что когда-нибудь этот момент настанет.
К слову, ранее был составлен "черный список" российских артистов, которые спонсировали армию соседнего государства.
Американский лидер обещает выступить перед публикой