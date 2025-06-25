Зейналова рассказала о периодах, когда хотела уйти с телевидения

Слова звезды многих удивили

Ведущая легендарной телепередачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова призналась, что у нее были периоды, когда она серьезно задумывалась о том, чтобы покинуть российское телевидение. Такими откровениями звезда поделилась в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос, возникало ли у нее желание все бросить, знаменитость признала, что такие мысли действительно появлялись. Она пояснила, что подобное состояние знакомо многим, особенно когда человек испытывает усталость и эмоциональное выгорание. В такие моменты она начинала сомневаться в смысле своей работы и завидовать тем, кто живет размеренно и спокойно.

Зейналова немного позавидовала утренней рутине обычных людей, которые могут позволить себе спать подольше, начинать день с кофе или зарядки, в то время как ей приходится в спешке мчаться на работу ранним утром.

Однако, как она призналась, такие мысли обычно уходят после отдыха – тогда снова появляется энергия и желание продолжать любимую работу.

К слову, ранее сбежавшая из России звезда Первого канала пошутил о жизни в Израиле.