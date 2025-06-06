Сбежавшая из России звезда Первого канала Привольнов пошутил о жизни в Израиле

Сбежавшая из России звезда Первого канала пошутил о жизни в Израиле
Фото: www.unsplash.com
На новой родине все не так радужно

Бывший ведущий популярного проекта "Контрольная закупка" на Первом канале Антон Привольнов давно собрал вещи и сбежал на Святые земли. Теперь он отвешивает шутки о непростой жизни в этой стране.

Шоумен с грустью отметил, что даже за вызов такси в Израиле приходится отдавать немалые суммы, так что тем, у кого нет денег, для поездок лучше использовать самокаты, впрочем и они стоят недешево.

Беглец пошутил, что в этой стране фраза "закажу дешевое такси" звучит как анекдот, поэтому проще ходить пешком – на это денег точно хватит. Он также обратил внимание на стоимость аренды жилья: например, за однокомнатную квартиру на одной из популярных улиц Тель-Авива придется платить около 3,5 тысячи евро в месяц, что составляет примерно 318 тысяч рублей.

Россиянин отметил, что дороговизна недвижимости в Израиле многим кажется непосильной. Кроме того, Привольнов ранее рассказывал о том, что эмигранты из нашей страны часто жалуются на трудности с трудоустройством за границей.

К слову, ранее другой сбежавший в Израиль артист рассказал о психологической травме.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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