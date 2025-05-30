Беглый Шац* заявил, что считает эмиграцию в Израиль "травмой"

Артисту приходится непросто

Беглый комик Михаил Шац* рассказал о том, как тяжело переживает эмиграцию. Известный юморист признался, что считает свой переезд в Израиль настоящей психологической травмой. Об этом он рассказал в одном из недавних интервью.

Хохмач отметил, что эмиграция для любого человека всегда становится сложным опытом. Он подчеркнул, что несмотря на возможность достигать профессиональных высот за границей, уехавшие из России нередко испытывают чувство отчужденности и дискомфорта в новой стране.

Артист похвастался, что в Израиле в отличие от многих других стран сбежавшие из России люди достаточно быстро получают местные документы, доступ к медицине и страховке, что помогает им легче влиться в общество. Однако при этом многие все равно продолжают тосковать.

По словам артиста, в Израиле даже не употребляют слово "эмиграция", заменяя его на "репатриация", чтобы подчеркнуть факт возвращения на историческую родину.

В целом, комик уверяет, что переехавшие в Израиль россияне находятся в более выгодной позиции. Здесь действительно есть шанс стать частью местного общества.

К слову, ранее артист подвел итоги своей эмиграции. Стоит отметить, что хохмач часто вспоминает о родной стране.

*признан иностранным агентом в РФ