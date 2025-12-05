Рэпера Icegergert наказали за экстремистский выкрик на сцене

Артист получил штраф после скандального лозунга во время концерта в Москве

Рэпер Icegergert (настоящее имя артиста – Георгий Гергерт) получил штраф в размере 2 тыс. рублей, решение принято Савеловским районным судом Москвы. Ранее тот выкрикнул во время концерта лозунг экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ*).

В итоге 24-летний артист был признан виновным по ст. 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций ).

Скандал произошел в октябре, когда Icegergert выкрикнул тот самый лозунг. По мнению московской прокуратуры, лозунг был направлен на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, которые могут быть положительно восприняты аудиторией. Выводы лингвистов в ходе исследования подтвердили версию правоохранителей.

Cпустя некоторое время рэпер вышел на связь с публикой и выразил сожаления за свое высказывание "Жизнь ворам*": Гергерт заявил, что на концерте выпил, позволив себе лишнее высказывание, и не выражает поддержку никаким запрещенным организациям.

*Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.