Рэпера Icegergert наказали за экстремистский выкрик на сцене

Рэпера Icegergert наказали за экстремистский выкрик на сцене
Фото: vk.com/ICEGERGERT
Артист получил штраф после скандального лозунга во время концерта в Москве

Рэпер Icegergert (настоящее имя артиста – Георгий Гергерт) получил штраф в размере 2 тыс. рублей, решение принято Савеловским районным судом Москвы. Ранее тот выкрикнул во время концерта лозунг экстремистского движения  "Арестантское уголовное единство" (АУЕ*).

В итоге 24-летний артист был признан виновным по ст. 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций ). 

Скандал произошел в октябре, когда Icegergert выкрикнул тот самый лозунг. По мнению московской прокуратуры, лозунг был направлен на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, которые могут быть положительно восприняты аудиторией. Выводы лингвистов в ходе исследования подтвердили версию правоохранителей.

Cпустя некоторое время рэпер вышел на связь с публикой и выразил сожаления за свое высказывание "Жизнь ворам*": Гергерт заявил, что на концерте выпил, позволив себе лишнее высказывание, и не выражает поддержку никаким запрещенным организациям.

*Движение признано экстремистским и запрещено на территории России. 

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

В МИД отреагировали на слова генерала НАТО об "упреждающих ударах"

В Москве рассказали, как Запад пытается сорвать переговоры по Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей