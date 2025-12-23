Лучший подарок на Новый год: выбираем косметику

Приближается Новый год – самый волшебный праздник, когда хочется всех вокруг сделать счастливыми, радостными, светящимися от удовольствия. Поэтому к выбору подарков для друзей и близких мы подходим особенно ответственно. Но что делать, если все уже было подарено ранее и новых идей нет? На помощь приходит косметика – конечно, качественная и от проверенного бренда.

Наборы уходовой косметики

Некоторые бренды заранее позаботились о тех, кто ищет подарки, и подготовили специальные новогодние сеты. Например, d'Alba предлагает на выбор два праздничных набора: d'Alba Vita Glow Set и d'Alba Holiday Joy Set. В первом: интенсивно увлажняющий витаминный тонер с гидролатом облепихи Vita Toning Serum Toner, увлажняющий крем с натуральными маслами в удобной тубе Vita Toning Capsule Cream и маска для интенсивного восстановления тонуса и упругости кожи Intensive Liftension Mask.

Во втором: многофункциональная спрей-сыворотка для мгновенного увлажнения и питания кожи First Spray Serum, питательный крем для рук без ощущения липкости Aromatic Double Hand Cream и патчи для глаз с коллагеном Intensive The Real Eye Patch.

В каждой коробочке не только средства для полноценного ежедневного ухода и sos-средства, но и новогоднее настроение, которое подарит брендированная елочная игрушка в форме звезды, идущая дополнительно к каждому набору.

Крем для зимнего ухода

Отличным новогодним подарком маме, бабушке, жене, сестре, подруге станет крем для лица с пептидами d'Alba Ampoule Balm White Truffle Anti WrinkleCream. Входящий в состав белый трюфель станет спасительным эликсиром для обладательниц сухой, страдающей от мороза, ветра и приборов отопления кожи. Приятным бонусом окажется избавление от мимических морщин при регулярном использовании.

Набор 5 СПРЕЙ-сывороток на разные случаи

Любительницы пробовать новые продукты ухода непременно оценят набор из пяти видов спрей-сывороток d'Alba 5 Solution Gift Set. В него входят классическая сыворотка с белым трюфелем White Truffle First Spray Serum, успокаивающая с розовым маслом White Truffle Vital Spray Serum, освежающая с ледниковой водой White Truffle Refresh Aqua Serum, а также средства, которые можно найти эксклюзивно только в данном наборе, – антивозрастная сыворотка с витаминами Vita Toning Anti-Aging Spray Serum 8% и сыворотка с тонизирующим эффектом White Truffle Aqua Marine Energy Serum. Обладательница такого набора не только сможет попробовать разные средства всемирно известного бренда, но и решить свои косметические задачи в зависимости от актуальных потребностей кожи.

Сочные блески для губ

Добавить яркости любому образу поможет набор из трех блесков-пламперов Plumping Lip Glow Mood Volumizer. Такой подарок будет особенно хорош на Новый год, поскольку средства не только дают роскошный визуальный эффект, но и ухаживают за нежной кожей губ, устраняя сухость и обветренность.

ПАТЧИ для ГЛАЗ

Нежная кожа вокруг глаз в зимний период требует особенно бережного ухода. Гидрогелевые патчи White Truffle Intensive The Real Eye Patch с экстрактом коллагена, итальянского белого трюфеля и запатентованным ингредиентом BIO-Presudanne справятся с этой сложной задачей. Они улучшат тон кожи вокруг глаз, уберут следы усталости и мелкие морщинки. С их помощью взгляд станет более сияющим и ярким! 

Фото: пресс-служба

Аромат для дома

Конечно, Новый год – это еще и особая атмосфера дома. В композиции для ароматического диффузора Aromatic Diffuser, созданной для d'Alba итальянским парфюмером Джованни Феста, объединены солнечные ноты цитрусов, цветочный аккорд, чувственное звучание мускуса. Легкие ароматы розы, ландыша, груши и цитрусов, окутанные мускусной нежностью и свежестью трав, непременно поднимут настроение и подарят ощущение праздника.

С наступающим Новым годом! Дарите подарки с радостью – и делайте мир вокруг счастливее!

Реклама. ООО "Дальба Рус" / ИНН 9710116278
erid: 2W5zFJZxKnG

