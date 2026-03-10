Глава ФПБК потребовал 5 млн рублей от Пугачевой, назвавшей его "стукачом"

Глава ФПБК потребовал 5 млн рублей от Пугачевой, назвавшей его "стукачом"
Алла Пугачева. Фото: АГН Москва
Общественник подал иск против певицы

Глава ФПБК Виталий Бородин требует от Аллы Пугачевой компенсацию в размере 5 млн рублей – все из-за того, что она назвала общественника "доносчиком и стукачом", передает Shot.

Бородин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сумму он намерен отправить на нужды СВО.

Виталий говорит, что не понимает, почему живущая за пределами РФ певица позволяет себе многое, не имея статуса иностранного агента – и позвал ее в Россию на участие в юридических дебатах, призвав ответить за за свои слова.

До этого Бородин утверждал, что Пугачева готовила на него покушение. А киллер, с его слов, сам обратился к правоохранителям, рассказав, что все спланировала бывшая примадонна.

Кстати, Бородин пытается лишить певицу звания народной артистки СССР, заявляя, что та прекрасно отдает себе отчет в совершаемых действиях и получает деньги за критику в адрес России.

В 2025-м общественник говорил, что готов представить документы, которые "могут шокировать всю страну". Глава ФПБК и до этого высказывал версию, что Пугачева получала средства от западных фондов через олигархов, бежавших из России.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
