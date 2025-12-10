Та наносит России вред своими действиями и словами, заявил общественник

ФПБК судится с Аллой Пугачевой, добиваясь в отношении певицы лишения звания народной артистки СССР. Об этом сообщил глава федерального проекта Виталий Бородин, уточнив, что после ее недавнего интервью органы должны были возбудить в отношении живущей за пределами РФ исполнительницы уголовное дело.

При этом Бородин заявил, что Пугачева прекрасно отдает себе отчет в собственных действиях и получает средства за критику в адрес РФ. А многие сторонники мягкого и терпимого подхода к певице ссылаются на ее возраст.

Однако та, убежден глава ФПБК, прекрасно знает, о чем говорит – Бородин заявил, что знаменитость даже в своем время насаждала ЛГБТ*.

Бородин ранее заявлял о готовности представить по поводу Пугачевой документы, которые, с его слов, шокируют россиян. Глава ФПБК также призывал лишить ту звания народной артистки СССР, ссылаясь на ее слова и действия, наносящие ущерб интересам государства.

Кстати, сама бывшая примадонна жаловалась, что осталась без пенсии – выплаты приостановили из-за того, что она не подтверждает более года факт своего существования для Пенсионного фонда. По ряду данных, после выезда из России в 2022 году Пугачева так и не проявила желания решить вопрос и связаться с российскими дипломатами, либо официальными структурами.

*движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена