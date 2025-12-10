В ФПБК намерены через суд лишить Пугачеву звания народной артистки СССР

Бородин заявил, что намерен лишить Пугачеву звания народной артистки СССР в суде
Фото: АГН Москва
Та наносит России вред своими действиями и словами, заявил общественник

ФПБК судится с Аллой Пугачевой, добиваясь в отношении певицы лишения звания народной артистки СССР. Об этом сообщил глава федерального проекта Виталий Бородин, уточнив, что после ее недавнего интервью органы должны были возбудить в отношении живущей за пределами РФ исполнительницы уголовное дело.

При этом Бородин заявил, что Пугачева прекрасно отдает себе отчет в собственных действиях и получает средства за критику в адрес РФ. А многие сторонники мягкого и терпимого подхода к певице ссылаются на ее возраст.

Однако та, убежден глава ФПБК, прекрасно знает, о чем говорит – Бородин заявил, что знаменитость даже в своем время насаждала ЛГБТ*.

Бородин ранее заявлял о готовности представить по поводу Пугачевой документы, которые, с его слов, шокируют россиян. Глава ФПБК также призывал лишить ту звания народной артистки СССР, ссылаясь на ее слова и действия, наносящие ущерб интересам государства.

Кстати, сама бывшая примадонна жаловалась, что осталась без пенсии – выплаты приостановили из-за того, что она не подтверждает более года факт своего существования для Пенсионного фонда. По ряду данных, после выезда из России в 2022 году Пугачева так и не проявила желания решить вопрос и связаться с российскими дипломатами, либо официальными структурами.

*движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей