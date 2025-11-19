Многие действия знаменитости вызывают большие вопросы

Вокруг бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой разгорается новый масштабный скандал. Звезда, долгие годы считавшаяся символом отечественной сцены, вновь оказалась под обстрелом громких обвинений. На этот раз речь идет о возможных связях с западными структурами. Как утверждает "Царьград", вскоре могут всплыть факты, которые перевернут представление о ее деятельности за последние десятилетия.

Известный российский общественник Виталий Бородин заявил, что готов представить общественности документы, которые "могут шокировать всю страну". Он утверждает, что беглянку необходимо лишить звания народной артистки СССР и привлечь к уголовной ответственности, поскольку ее слова и поступки наносят ущерб государственным интересам.

Активист ранее уже высказывал версию, что 76-летняя певица получала деньги от западных фондов через беглых олигархов. Он называл имена Олега Тинькова* и Михаила Ходорковского*, уверяя, что "факты финансирования и контакты с западными спецслужбами уже установлены".

Отдельное внимание привлекает вопрос об источниках доходов артистки. После ее отъезда на чужбину многие заинтересовались, как ей удается сохранять прежний уровень комфорта. Новое расследование может пролить свет и на этот аспект.

На фоне растущего негодования в соцсетях появились гневные призывы, касающиеся персоны "Женщины, которая поет":

"А пенсию ее надо послать нашим русским солдатам..."

Не утихают и требования лишить беглянку всех государственных регалий. Один из пользователей эмоционально заявил:

"Алла всю жизнь притворялась. Сорок лет нагло обманывала всю страну. Она никогда не идентифицировала себя с русской культурой, используя Россию исключительно для обогащения!"

Обстановка вокруг звезды накаляется, и очевидно одно: ее прошлое вызывает вопросы, а будущие разоблачения могут оказаться разгромными.

К слову, ранее стало известно, что артистка осталась без российской пенсии.

*признаны иноагентами