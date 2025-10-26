Какую психологическую травму нанесла Пугачева Киркорову в браке

Эксперты обратили внимание на противоречивые особенности личностей двух артистов

Отношения Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, даже несмотря на фиктивный брак, были крайне напряженными. До сих пор артист не может говорить о бывшей супруге ничего плохого в публичном пространстве, хотя она позволяет себе делать выпады в его адрес. Как отметил психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников, это может указывать на то, что певца по итогу этого союза осталась серьезная психологическая травма.

Эксперт напомнил, что Пугачева по своей сути является очень властной женщиной. В некоторой степени ее можно даже назвать абьюзером, и, вероятно, по отношению к своему подставному супругу она корректной никогда не была.

"Судя по ее поведению, она наносит психотравмы всем, с кем общается, стремлением подчинить себе. Общается она так, будто знает все", – отметил специалист.

Киркоров же представляет собой выраженный нарциссический тип личности. Ему приходилось жить с доминантным человеком, выходки которого нужно было терпеть – иначе жди больших проблем. Для него было становилось большим испытанием. В итоге в этих отношениях столкнулись две личности, которые могли наносить друг другу травмы ежедневно.