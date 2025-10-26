Какую психологическую травму нанесла Пугачева Киркорову в браке

Какую психологическую травму нанесла Пугачева Киркорову в браке
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Эксперты обратили внимание на противоречивые особенности личностей двух артистов

Отношения Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, даже несмотря на фиктивный брак, были крайне напряженными. До сих пор артист не может говорить о бывшей супруге ничего плохого в публичном пространстве, хотя она позволяет себе делать выпады в его адрес. Как отметил психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников, это может указывать на то, что певца по итогу этого союза осталась серьезная психологическая травма.

Эксперт напомнил, что Пугачева по своей сути является очень властной женщиной. В некоторой степени ее можно даже назвать абьюзером, и, вероятно, по отношению к своему подставному супругу она корректной никогда не была.

"Судя по ее поведению, она наносит психотравмы всем, с кем общается, стремлением подчинить себе. Общается она так, будто знает все", – отметил специалист.

Киркоров же представляет собой выраженный нарциссический тип личности. Ему приходилось жить с доминантным человеком, выходки которого нужно было терпеть – иначе жди больших проблем. Для него было становилось большим испытанием. В итоге в этих отношениях столкнулись две личности, которые могли наносить друг другу травмы ежедневно.

Источник: Абзац
По теме

Новый ход США против России: что ждет Украину

Вашингтон продолжает попытки подорвать стабильность российской экономики

Наглая ложь Зеленского о Путине и Трампе привела в бешенство журналиста

Киевский верховод пытается приписать себе чужие заслуги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей