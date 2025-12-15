Полковник Пинчук рассказал, что отделяет Россию от освобождения Одессы

Ситуация вокруг города резко обострилась

Разговоры об Одессе в последние недели звучат все громче. Удары по портам, напряжение в Черном море и обсуждение возможных будущих сценариев создают ощущение, будто развязка уже близко. Но, как подчеркнул полковник запаса Андрей Пинчук, между ожиданиями и реальностью лежит серьезная дистанция.

Опытный эксперт прояснил ситуацию и сделал громкое заявление. Главное, что сегодня отделяет Россию от освобождения Одессы – отсутствие необходимых военных условий, подчеркнул он.

При этом специалист добавил, что сама идея освобождения города реальна и стратегически оправданна, но для этого нужна масштабная предварительная операция. Говорить о движении на Одессу можно будет после взятия под контроль стратегических плацдармов, прежде всего в районе Очакова.

Пинчук отметил, что нынешние удары по одесской инфраструктуре не стоит воспринимать как начало наступления. Это, скорее, ответ на атаки по российскому "теневому флоту". Такие действия важны, но они не заменяют полноценной военной подготовки к операции другого уровня.

Эксперт ясно дал понять: пока не проведена большая предварительная операция и не достигнут устойчивый контроль на ключевых направлениях, освобождение города остается стратегической целью, до которой еще нужно дойти.

