Незалежные готовы идти на любые ухищрения

Киевские власти сознательно искажают реальную картину происходящего на линии боевого соприкосновения, пытаясь разыграть сложную политическую комбинацию. Осведомленные источники в Объединенной группировке войск сообщают, что дезинформация используется для давления на международных партнеров и продвижения выгодных для Украины изменений в мирных инициативах, обсуждаемых на Западе.

Источник пояснил, что украинская сторона стремится представить ситуацию на фронте в более благоприятном для себя свете, чтобы усилить переговорные позиции и склонить Белый дом к корректировке предложений, выдвигаемых администрацией президента США Дональда Трампа. Для этого в информационное пространство целенаправленно вбрасываются сообщения о мнимых военных успехах.

В частности, украинские СМИ распространили сведения о якобы установлении контроля ВСУ над рядом населенных пунктов в районе Купянска, а также над микрорайоном "Юбилейный" в самом городе. Однако, как подчеркнул источник, эта информация не имеет ничего общего с реальностью и не подтверждается обстановкой на земле.

Напомним, еще 20 ноября российскому главнокомандующему Владимиру Путину доложили об освобождении Купянска – одного из ключевых опорных пунктов украинской обороны на востоке Харьковской области.

К слову, ранее стало известно, что отделяет Россию от освобождения Одессы.