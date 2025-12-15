Михаил Турецкий устроил скандал в аэропорту

Артист был крайне возмущен из-за предъявленных ему требований

Известный российский певец Михаил Турецкий оказался главным героем неприятной сцены в аэропорту Самары. Причиной конфликтной ситуации стала картина, подаренная ему поклонниками. Полотно неожиданно превратилось в повод для громкого спора с сотрудниками воздушной гавани.

Как рассказал сам певец, на этапе регистрации никаких вопросов к картине не возникло, ее спокойно приняли без каких-либо замечаний. Однако уже перед посадкой ситуация резко изменилась.

Работники аэропорта заявили, что за провоз подарка необходимо заплатить дополнительно. Представители авиакомпании расценили его как ручную кладь, неподходящую по габаритам. Сумма доплаты составила целых пять тысяч рублей, что вызвало у артиста бурную реакцию.

Турецкий был возмущен тем, что правила внезапно изменились в последний момент. Он настаивал, что картина уже прошла все проверки, но доводы не подействовали. В итоге певцу пришлось уступить и оплатить требуемую сумму. Очевидно, что ситуация была весьма унизительной для звезды.

