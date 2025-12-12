Власти Киргизии внесли Меладзе в "черный список" с запретом на концерты

Курс рубля
Власти Киргизии отменили концерт Валерия Меладзе, который проводит тур по среднеазиатским странам. Команда певца начала отписывать чиновникам Казахстана и Узбекистана письма с обещанием исключить все намеки на политику, сообщает Mash.
Правда, официальный Бишкек сразу включил артиста в свой "черный список". А в своих письмах исполнитель говорит, как глубоко уважает и любит народы стран, где готов выступить на сцене.
С российскими властями Меладзе старается не выходить на подобные переговоры, несмотря на сильное желание. Поговаривают, что в окружении исполнителя говорят, будто концертные организаторы сразу выдают отказ, чтобы не столкнуться с вниманием со стороны властей.
К тому же, заслуженный артист РФ отметился своими дружескими связями с организаторами, поддерживающими Украину и устраивающими донаты ВСУ с выкриками запрещенных лозунгов.
А продюсер Павел Рудченко пояснил "Абзацу", что не каждый желает отметиться ссорой с Россией – соседи не желают политических обострений: в этом и кроется причина "отмены", с которой столкнулся Меладзе в Кыргызстане.
До этого сообщалось, что старший брат певца Константин продолжает копить средства на вкладах в российских банках, заработав на процентах с 2022-го более 1 млн рублей.
