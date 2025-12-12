Власти Киргизии внесли Меладзе в "черный список" с запретом на концерты

Команда певца вынуждена обещать каждой стране Средней Азии, что исключит все политические эксцессы

Власти Киргизии отменили концерт Валерия Меладзе, который проводит тур по среднеазиатским странам. Команда певца начала отписывать чиновникам Казахстана и Узбекистана письма с обещанием исключить все намеки на политику, сообщает Mash.

Правда, официальный Бишкек сразу включил артиста в свой "черный список". А в своих письмах исполнитель говорит, как глубоко уважает и любит народы стран, где готов выступить на сцене.

С российскими властями Меладзе старается не выходить на подобные переговоры, несмотря на сильное желание. Поговаривают, что в окружении исполнителя говорят, будто концертные организаторы сразу выдают отказ, чтобы не столкнуться с вниманием со стороны властей.

К тому же, заслуженный артист РФ отметился своими дружескими связями с организаторами, поддерживающими Украину и устраивающими донаты ВСУ с выкриками запрещенных лозунгов.

А продюсер Павел Рудченко пояснил "Абзацу", что не каждый желает отметиться ссорой с Россией – соседи не желают политических обострений: в этом и кроется причина "отмены", с которой столкнулся Меладзе в Кыргызстане.

До этого сообщалось, что старший брат певца Константин продолжает копить средства на вкладах в российских банках, заработав на процентах с 2022-го более 1 млн рублей.