СМИ: Меладзе-старший продолжает получать пассивный доход в России

СМИ: Меладзе-старший нашел пассивный способ заработать миллионы в России
Фото: соцсети
При этом продюсер опасается возвращаться в РФ

Константин Меладзе, оставивший РФ несколько лет назад, продолжает копить средства на вкладах в российских банках: лишь на процентах с 2022 года украинский продюсер смог накопить более 1 млн рублей, сообщает SHOT.

Композитор, таким образом, сохранил пассивный доход в России. Ежегодно он получает порядка полумиллиона рублей. Меладзе, как известно, проживает за рубежом и находится в сопровождении младшего брата Валерия, который дает концерты по азиатским и европейским странам.

Российский бизнес Меладзе-старшего также продолжает процветать: доходы лейбла "Меладзе мьюзик" оказались выше 85 млн рублей за последний период. При этом осенью 2024-го композитор нашел выход из ситуации: ныне он управляет компанией не по украинскому, а по грузинскому паспорту.

Несмотря на финансовый якорь, создатель "ВИА Гры" опасается возвращения в РФ после аннулирования ВНЖ. Продюсер не появился даже на годовщину смерти отца.

А Валерий Меладзе тем временем выступает по туру с 41 городом по всему земному шару: только за свои гастроли по Соединенным Штатам он смог заработать около 244 млн рублей. Певец рассчитывает и на крупный гонорар в Новый год: 31 декабря он споет в одном из дубайских ресторанов, где билет для гостя колеблется в цене примерно от 165 до 552 тыс. рублей.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
