Стало известно, сколько Меладзе может заработать за границей

Сбежавший из России артист отлично устроился

Исполнитель Валерий Меладзе, покинувший Россию и продолжающий активно выступать за рубежом, может заработать свыше миллиарда рублей благодаря своему международному туру. По данным СМИ, певец строит впечатляющую гастрольную программу, включающую 41 город по всему миру.

Как сообщают журналисты, шоу-программы звезды на американских землях уже принесли ему порядка 244 миллионов рублей. Такой успех делает его одним из самых востребованных российских артистов, работающих за границей.

Дополнительный доход певец ожидает получить и в новогодние праздники. На 31 декабря у него назначено выступление в одном из престижных ресторанов Дубая. Стоимость билетов для гостей колеблется от 7,5 до 25 тысяч дирхамов – это примерно от 165 до 552 тысяч рублей.

По подсчетам журналистов, один только новогодний концерт может принести исполнителю около 50 миллионов рублей. С учетом всех предстоящих выступлений, его зарубежный тур обещает стать одним из самых прибыльных за всю карьеру артиста.