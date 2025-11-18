Стало известно, сколько Меладзе может заработать за границей

Раскрыты баснословные заработки Меладзе за границей
Валерий Меладзе. Фото: АГН "Москва"
Сбежавший из России артист отлично устроился

Исполнитель Валерий Меладзе, покинувший Россию и продолжающий активно выступать за рубежом, может заработать свыше миллиарда рублей благодаря своему международному туру. По данным СМИ, певец строит впечатляющую гастрольную программу, включающую 41 город по всему миру.

Как сообщают журналисты, шоу-программы звезды на американских землях уже принесли ему порядка 244 миллионов рублей. Такой успех делает его одним из самых востребованных российских артистов, работающих за границей.

Дополнительный доход певец ожидает получить и в новогодние праздники. На 31 декабря у него назначено выступление в одном из престижных ресторанов Дубая. Стоимость билетов для гостей колеблется от 7,5 до 25 тысяч дирхамов – это примерно от 165 до 552 тысяч рублей.

По подсчетам журналистов, один только новогодний концерт может принести исполнителю около 50 миллионов рублей. С учетом всех предстоящих выступлений, его зарубежный тур обещает стать одним из самых прибыльных за всю карьеру артиста.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник

Министр обороны Франции случайно "убила" Зеленского

Высокопоставленная француженка попала в очень неудобную ситуацию

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей