Сообщения о возможном применении мощнейшей отечественной ракеты "Циркон" по объектам в Сумах вызвали сильный резонанс. Это все еще относительно секретное оружие используют крайне редко и только по стратегически важным целям, поэтому натовские генералы точно "оценили" такой удар, отмечает издание "Аргументы и факты".

Известный пророссийский подпольщик Сергей Лебедев со ссылкой на источники сообщил, что удар был нанесен утром 14 ноября и, судя по данным, произошел не по рядовым объектам. По его словам, в бункере в Сумах могли находиться высокопоставленные военные – командование ВСУ, генералитет или даже представители Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что для обычных целей "Циркон" не применяют – в таких случаях хватает систем залпового огня или авиаударов. На этом основании он сделал вывод, что "цели атаки были очень жирными".

Военный эксперт Александр Ивановский отметил, что применение "Циркона", если это была действительно эта ракета, указывает на исключительную значимость цели. Он напомнил, что уникальный снаряд сохраняет гиперзвуковую скорость на всем протяжении полета и используется редко.

Также он предположил, что у России могут появиться наземные носители для "Циркона". Изначально ракета создавалась как морская, однако ее могли адаптировать для береговых комплексов, что делает ее использование еще более универсальным.

Если информация подтвердится, удар "Цирконом" станет одним из очень значимых эпизодов за все время конфликта – оружие подобного класса применяют только тогда, когда цель действительно стоит того.

