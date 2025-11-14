Энергетическая система Незалежной сильно пострадала

После серии российских ударов возмездия, которые стали для Киева весьма болезненными, Владимир Зеленский поспешил выступить с заявлением. В своем обращении он потребовал у западных держав ускорить поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков, сетуя, что Украина срочно нуждается в дополнительной защите.

Он написал, что Европе и США необходимо усилить оборону Незалежной, и параллельно снова потребовал ужесточения санкций против нашей страны. Его заявления прозвучали после мощнейшего удара России по украинским энергообъектам – Киев явно ощутил последствия ответных действий нашей армии.

Главное оборонное ведомство Российской Федерации ранее сообщило, что по объектам украинского ВПК были нанесены удары возмездия, включая применение мощнейших ракет "Кинжал". За неделю российские войска провели один массированный и пять групповых ударов, уничтожив военную промышленность, энергообъекты, инфраструктуру, задействованную всушниками, аэродромы, пункты подготовки боевых дронов и места размещения боевиков, националистов и иностранных наемников.

После таких результатов Зеленский, похоже, осознал масштаб происходящего – его срочные призывы к Западу звучат как попытка залатать дыры в обороне, которые стали очевидны после мощных ударов России.

К слову, ранее в Варшаве указали на неудобную причину провала Украины.