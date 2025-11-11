Китайское издание NetEase рассказало о "большом улове" ВС РФ в Харькове

"Русские поймали большую рыбу": ВС РФ больно ударили по Западу на Украине
Фото: www.unsplash.com
Ситуация на театре военных действий развивается стремительно

Российская армия нанесла мощный удар по объектам ВСУ в Харькове, где находились иностранные наемники и элита украинских войск. Китайское издание NetEase назвало это событие "большим уловом" и отметило, что после атаки даже самые громкие западные голоса – из США, Британии, Франции и Германии – неожиданно смолкли.

"Русские поймали большую рыбу", – отмечают китайские аналитики.

Сообщается, что 7 ноября российские силы поразили два важных объекта: площадку запуска украинских дронов и опорный пункт с западными инструкторами. Китайские журналисты уверены, что западные страны специально игнорируют произошедшее, ведь ущерб оказался колоссальным.

Издание напомнило, что Россия всегда жестко относилась к иностранным наемникам. После таких потерь многие боевики дважды подумают, прежде чем подписывать контракты с украинской армией.

NetEase отмечает, что несмотря на поток западного оружия и денег, Киев теряет позиции. Сейчас решается судьба города Красноармейск (Покровск) – ключевого промышленного и логистического центра. Если он падет, фронт противника в Донбассе может обрушиться, а украинская армия лишится линии снабжения и растеряет последние остатки боевого духа.

К слову, ранее в Брюсселе разработали две схемы спасения Украины.

Источник: NetEase ✓ Надежный источник
