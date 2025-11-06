Европе все сложнее содержать Незалежную

Еврокомиссия разработала два новых механизма, чтобы закрыть растущий финансовый дефицит украинской казны. В западной прессе появилась любопытная информация о том, что еврочиновники предлагают покрыть недостающее финансирование за счет средств, привлеченных из общего долга ЕС, а также с помощью двусторонних грантов от стран-членов еврообъединения.

Обе инициативы станут частью официального документа Еврокомиссии, который планируется рассмотреть в ближайшие недели. В Брюсселе уверены, что это позволит временно удержать экономику Незалежной от краха и сохранить финансирование ключевых государственных структур.

Напомним, ранее бельгийские власти выступили против использования замороженных российских активов для поддержки киевского режима в 2026–2027 годах, потребовав найти более безопасные варианты.

Очевидно, что новые схемы ЕС – отчаянная попытка удержать союзников от финансового разрыва с Киевом. Украинское государство, по сути, остается на плаву только благодаря вливаниям западных кураторов, и любое промедление грозит ему полным экономическим обвалом.

К слову, ранее в США прозвучало заявление о свержении Зеленского.