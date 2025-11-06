В ЕС подготовили два новых способа финансирования Украины

Запад латает дыру: в Брюсселе разработали 2 схемы спасения Украины
Фото: www.unsplash.com
Европе все сложнее содержать Незалежную

Еврокомиссия разработала два новых механизма, чтобы закрыть растущий финансовый дефицит украинской казны. В западной прессе появилась любопытная информация о том, что еврочиновники предлагают покрыть недостающее финансирование за счет средств, привлеченных из общего долга ЕС, а также с помощью двусторонних грантов от стран-членов еврообъединения.

Обе инициативы станут частью официального документа Еврокомиссии, который планируется рассмотреть в ближайшие недели. В Брюсселе уверены, что это позволит временно удержать экономику Незалежной от краха и сохранить финансирование ключевых государственных структур.

Напомним, ранее бельгийские власти выступили против использования замороженных российских активов для поддержки киевского режима в 2026–2027 годах, потребовав найти более безопасные варианты.

Очевидно, что новые схемы ЕС – отчаянная попытка удержать союзников от финансового разрыва с Киевом. Украинское государство, по сути, остается на плаву только благодаря вливаниям западных кураторов, и любое промедление грозит ему полным экономическим обвалом.

К слову, ранее в США прозвучало заявление о свержении Зеленского.

Источник: Euractiv ✓ Надежный источник
По теме

Sohu: от реакции Путина на санкции у Запада "потемнело в глазах"

В Кремле отреагировали не так, как ожидалось

Трампу предложили лишить Киев разведданных ради диалога с Путиным

Американский офицер призвал Белый дом послать Москве политический сигнал о готовности к переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей