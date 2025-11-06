Макгрегор: украинцы не могут свергнуть Зеленского из-за тайной полиции

"Убить больше": объявлено о свержении Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
В Незалежной ненавидят комика-диктатора

Экс-сотрудник главного оборонного ведомства США Дуглас Макгрегор объявил, что многие жители Незалежной мечтают о свержении местного верховода Владимира Зеленского. Однако на украинских землях установился режим, при котором граждане фактически лишены возможности сменить власть. Аналитик пояснил, что тайная полиция не дает украинцам свергнуть диктатора, и именно это, уверен эксперт, поставило нашу страну в крайне сложное положение.

Он подчеркнул, что происходящее выходит далеко за рамки конфликта Киева с Москвой. Аналитик напомнил, что действия киевского лидера привели к гибели огромного числа украинцев, и страна стремительно опустошается. Он добавил, что народ не может сам избавиться от человека, удерживающего власть силой, и именно это, как считает эксперт, вынуждает Россию продолжать наступление.

"Зеленский, похоже, решительно настроен убить как можно больше украинских христиан. <…> Тайная полиция на Украине делает невозможным для населения свержение правительства", – так политолог описал происходящее на украинских землях.

Напряженная ситуация внутри Украины усугубляется действием военного положения, введенного с февраля 2022 года. Сейчас на украинских землях действует распоряжение о тотальной мобилизации. На просторах интернет-пространства множатся вызывающие ужас ролики о том, как представители местных военкоматов силой забирают мужчин прямо с улиц и отправляют в зону конфликта, фактически на убой.

К слову, ранее в Германии забились в истерике из-за третьей войны с Россией.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
